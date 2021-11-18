Sky Sports: Рейнджерс определился с заменой Джеррарду
Помните этого голландца?
Getty Images / Global Images Ukraine
46-летний голландский специалист Джованни Ван Бронкхорст близок к назначению в шотландский "Рейнджерс". Он уже провел переговоры с руководством клуба.
Ранее нидерландец защищал цвета команды из Глазго (1998-2001). Также он выступал за "Фейеноорд", "Арсенал" и "Барселону". В карьере Джованни-тренера насчитывается всего два клуба – "Фейеноорд" и "Гуанчжоу". С нидерландским клубом он выиграл Кубок, Суперкубок страны и чемпионат.
Напомним, Стивен Джеррард, который ранее тренировал "Рейнджерс", возглавил "Астон Виллу". После 13 туров коллектив из Глазго лидирует в чемпионате Шотландии, опережая "Селтик" на 4 зачетных пункта.
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