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Sky Sports: Рейнджерс определился с заменой Джеррарду

Шотландия
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Sky Sports: Рейнджерс определился с заменой Джеррарду

Getty Images / Global Images Ukraine

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46-летний голландский специалист Джованни Ван Бронкхорст близок к назначению в шотландский "Рейнджерс". Он уже провел переговоры с руководством клуба.

Ранее нидерландец защищал цвета команды из Глазго (1998-2001). Также он выступал за "Фейеноорд", "Арсенал" и "Барселону". В карьере Джованни-тренера насчитывается всего два клуба – "Фейеноорд" и "Гуанчжоу". С нидерландским клубом он выиграл Кубок, Суперкубок страны и чемпионат.

Напомним, Стивен Джеррард, который ранее тренировал "Рейнджерс", возглавил "Астон Виллу". После 13 туров коллектив из Глазго лидирует в чемпионате Шотландии, опережая "Селтик" на 4 зачетных пункта.

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В статье: Джованни ван Бронкхорст Рейнджерс (Глазго)
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Источник:
Sky Sports

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