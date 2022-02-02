Old Firm. Селтик разгромил Рейнджерс и впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу

Шотландская Премьер-лига, 22-й тур

"Селтик Парк" (Глазго)

Главный арбитр: Бобби Маден

Наконец-то "Селтик" прервал гегемонию "Рейнджерса" в их личном противостоянии. В предыдущих семи матчах "львы" шесть раз выиграли при одной ничьей, однако сегодня упали перед соперником еще в первом тайме. "Кельты" к перерыву бросили все свои силы в бой и уничтожили оппонента, сделав из "львов" беззащитных "котят".

Все стартовые пять минут были под аккомпанемент давления "Селтика". Подопечные Постекоглу атаковали, вскрывали оборону соперника и в конце концов добились своего. Пока после подачи углового игроки “Рейнджерс” апеллировали к арбитру на счет их партнера на газоне, Хатате подхватил мяч на грани штрафной и отправил его точно в правый угол ворот. Голкипер был одним из немногих, кто не выключился из эпизода, однако этот бильярдный удар японца и он не смог достать. Кстати, никакого фола там не было: Арибо и Бесси столкнулись друг с другом.

16' - A strong start for the Celts:



???? A series of Celtic corners to begin the game.

???? Hatate controls it on the edge of the box with his left and volleys with his right into the bottom corner!



????1⃣-0️⃣????#CELRAN | #cinchPrem | #COYBIG ???? — Celtic Football Club (@CelticFC) February 2, 2022

Быстрый пропущенный еще больше подкосил неуверенных гостей, которые продолжили неуклюже играть в защите. Трижды за три минуты опасно пробивали “кельты”, но 40-летний Аллан Макгрегор парировал все, что летело в створ ворот. Однако к концу тайма и он уже был бессилен.

На 42-й минуте Рео Хатате оформил дубль и снова сделал ударом с дальнего расстояния. Прекрасную быструю позиционную атаку провел "Селтик", которую завершил японец своим точным выстрелом. Но на этом голевая феерия хозяев не завершилась: Абада добил "Рейнджерс", замкнув навес с левого фланга. Причем эта подача летела очень долго, но гости уже словно пошли в раздевалку. Полный провал тайма от "львов".

Во второй половине подопечные ван Бронкгорста перестали проваливаться в защите, но это больше заслуга именно “Селтика”: хозяева почти остановили свои акцентированные наступления. Теперь именно "Рейнджерс" должен был удостоиться хотя бы гол престижа, и даже нидерландский наставник провел три замены в атаке, но и они не помогли. За весь матч гости создали один по-настоящему опасный момент, завершившийся ударом Джека в перекладину. И произошло это на 80-й минуте. И это самая лучшая атака чемпионата на момент стартового свистка этого поединка?

После завершения встречи "Селтик" не только обогнал "Рейнджерс" по количеству забитых в чемпионате (50:48), но и возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги. Постекоглу строит отличный коллектив, прогресс которого очевиден. Сегодня, наверное, нужно было собрать команду именно ментально, и даже это австралийско-греческий наставник сумел сделать.

А вот "львы" пропустили трижды уже в третий раз после ухода Джеррарда. Впереди еще много матчей до конца сезона и все можно наладить, однако нужно работать над обороной. "Селтик" в этом аспекте куда более качественно играет.

"Селтик" – "Рейнджерс" 3:0

Голы: Рео Хатате 5, 42, Лиэл Абада 44

"Селтик": Харт – Юранович, Картер-Викерс, Стартфельт, Тейлор – О'Райли (Соро 88), К. Макгрегор, Хатате (Маккарти 73) – Абада (Маеда 62), Якумакис (Форрест 62), Жота (Доак 88)

"Рейнджерс": А. Макгрегор – Тавернье, Голдсон, Бесси, Баришич (Джек 46) – Арфилд, Камара (Балогун 46), Арибо – Диалло (Сакала 46), Руф, Кент

Предупреждения: Бесси 52, Тавернье 75, Балогун 76