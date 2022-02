Old Firm. Селтик разгромил Рейнджерс и впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу

Шотландская Премьер-лига, 22-й тур

"Селтик Парк" (Глазго)

Главный арбитр: Бобби Маден

Наконец-то "Селтик" прервал гегемонию "Рейнджерса" в их личном противостоянии. В предыдущих семи матчах "львы" шесть раз выиграли при одной ничьей, однако сегодня упали перед соперником еще в первом тайме. "Кельты" к перерыву бросили все свои силы в бой и уничтожили оппонента, сделав из "львов" беззащитных "котят".

Все стартовые пять минут были под аккомпанемент давления "Селтика". Подопечные Постекоглу атаковали, вскрывали оборону соперника и в конце концов добились своего. Пока после подачи углового игроки “Рейнджерс” апеллировали к арбитру на счет их партнера на газоне, Хатате подхватил мяч на грани штрафной и отправил его точно в правый угол ворот. Голкипер был одним из немногих, кто не выключился из эпизода, однако этот бильярдный удар японца и он не смог достать. Кстати, никакого фола там не было: Арибо и Бесси столкнулись друг с другом.

16' - A strong start for the Celts:



???? A series of Celtic corners to begin the game.

???? Hatate controls it on the edge of the box with his left and volleys with his right into the bottom corner!



????1⃣-0️⃣????#CELRAN | #cinchPrem | #COYBIG ????