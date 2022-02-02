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Old Firm. Селтик разгромил Рейнджерс и впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу

Шотландия
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Также "кельты" впервые за восемь матчей обыграли заклятого соперника

Old Firm. Селтик разгромил Рейнджерс и впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Шотландская Премьер-лига, 22-й тур

"Селтик Парк" (Глазго)

Главный арбитр: Бобби Маден

Наконец-то "Селтик" прервал гегемонию "Рейнджерса" в их личном противостоянии. В предыдущих семи матчах "львы" шесть раз выиграли при одной ничьей, однако сегодня упали перед соперником еще в первом тайме. "Кельты" к перерыву бросили все свои силы в бой и уничтожили оппонента, сделав из "львов" беззащитных "котят".

Все стартовые пять минут были под аккомпанемент давления "Селтика". Подопечные Постекоглу атаковали, вскрывали оборону соперника и в конце концов добились своего. Пока после подачи углового игроки “Рейнджерс” апеллировали к арбитру на счет их партнера на газоне, Хатате подхватил мяч на грани штрафной и отправил его точно в правый угол ворот. Голкипер был одним из немногих, кто не выключился из эпизода, однако этот бильярдный удар японца и он не смог достать. Кстати, никакого фола там не было: Арибо и Бесси столкнулись друг с другом.

Быстрый пропущенный еще больше подкосил неуверенных гостей, которые продолжили неуклюже играть в защите. Трижды за три минуты опасно пробивали “кельты”, но 40-летний Аллан Макгрегор парировал все, что летело в створ ворот. Однако к концу тайма и он уже был бессилен.

На 42-й минуте Рео Хатате оформил дубль и снова сделал ударом с дальнего расстояния. Прекрасную быструю позиционную атаку провел "Селтик", которую завершил японец своим точным выстрелом. Но на этом голевая феерия хозяев не завершилась: Абада добил "Рейнджерс", замкнув навес с левого фланга. Причем эта подача летела очень долго, но гости уже словно пошли в раздевалку. Полный провал тайма от "львов".

Во второй половине подопечные ван Бронкгорста перестали проваливаться в защите, но это больше заслуга именно “Селтика”: хозяева почти остановили свои акцентированные наступления. Теперь именно "Рейнджерс" должен был удостоиться хотя бы гол престижа, и даже нидерландский наставник провел три замены в атаке, но и они не помогли. За весь матч гости создали один по-настоящему опасный момент, завершившийся ударом Джека в перекладину. И произошло это на 80-й минуте. И это самая лучшая атака чемпионата на момент стартового свистка этого поединка?

После завершения встречи "Селтик" не только обогнал "Рейнджерс" по количеству забитых в чемпионате (50:48), но и возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги. Постекоглу строит отличный коллектив, прогресс которого очевиден. Сегодня, наверное, нужно было собрать команду именно ментально, и даже это австралийско-греческий наставник сумел сделать.

А вот "львы" пропустили трижды уже в третий раз после ухода Джеррарда. Впереди еще много матчей до конца сезона и все можно наладить, однако нужно работать над обороной. "Селтик" в этом аспекте куда более качественно играет.

"Селтик" – "Рейнджерс" 3:0

Голы: Рео Хатате 5, 42, Лиэл Абада 44

"Селтик": Харт – Юранович, Картер-Викерс, Стартфельт, Тейлор – О'Райли (Соро 88), К. Макгрегор, Хатате (Маккарти 73) – Абада (Маеда 62), Якумакис (Форрест 62), Жота (Доак 88)

"Рейнджерс": А. Макгрегор – Тавернье, Голдсон, Бесси, Баришич (Джек 46) – Арфилд, Камара (Балогун 46), Арибо – Диалло (Сакала 46), Руф, Кент

Предупреждения: Бесси 52, Тавернье 75, Балогун 76

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго)
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