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Ассоциация также поможет. Игроки шотландского гранда пожертвуют часть окладов в поддержку Украины

Шотландия
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Ассоциация также поможет. Игроки шотландского гранда пожертвуют часть окладов в поддержку Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки и руководство шотландского "Рейнджерс" пожертвуют минимум 72 000 фунтов стерлингов в поддержку Украины. Ранее клуб оформил благотворительный взнос в размере 15 000 фунтов. Также отметим, что на прошлой неделе фонд другого клуба из Шотландии, "Селтика", пожертвовал 10 тысяч фунтов для помощи украинским беженцам.

По информации издания BBC, помимо поддержки клубов страны, футбольная ассоциация Шотландии использует спарринг с Польшей в марте, чтобы собрать средства для UNICEF.

Поединок пройдет в следующий четверг вместо перенесенного полуфинала плей-офф ЧМ "тартановой армии" с Украиной. По 10 фунтов с каждого проданного билета будут переданы на благотворительность.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго) война с Россией Unicef
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Источник:
BBC

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