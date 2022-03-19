УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Шотландия
  3. Шотландский женский клуб сыграет в форме в цветах флага Украины. Фото
В тренде

Шотландский женский клуб сыграет в форме в цветах флага Украины. Фото

Шотландия
(2 голосов)

Красивая экипировка Хиберниана

Шотландский женский клуб сыграет в форме в цветах флага Украины. Фото

Фото: сайт Хиберниана

UA-Футбол
Новина українською

Шотландский женский футбольный клуб "Хиберниан" проведет матч в форме в цветах флага Украины, дабы показать свою поддержку украинцам, вместе со всем футбольным сообществом. На форме также размещен слоган "We Stand Together" - "Мы вместе".

На матче также будет организован сбор финансовой помощи. Помимо этого, некоторые из футболок будут проданы на благотворительном аукционе.

Клуб также пожертвует фонду "Помощь детям Днепра", который фанаты "Хиберниана" поддерживают с 2005 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хиберниан (Эдинбург) война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...