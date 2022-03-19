Шотландский женский клуб сыграет в форме в цветах флага Украины. Фото
Красивая экипировка Хиберниана
Фото: сайт Хиберниана
Шотландский женский футбольный клуб "Хиберниан" проведет матч в форме в цветах флага Украины, дабы показать свою поддержку украинцам, вместе со всем футбольным сообществом. На форме также размещен слоган "We Stand Together" - "Мы вместе".
На матче также будет организован сбор финансовой помощи. Помимо этого, некоторые из футболок будут проданы на благотворительном аукционе.
Клуб также пожертвует фонду "Помощь детям Днепра", который фанаты "Хиберниана" поддерживают с 2005 года.
We will be showing our support for Ukraine by wearing a special kit at tomorrow's derby ????????#WeStandTogether— Hibernian Women (@HibernianWomen) March 19, 2022
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