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Рейнджерс обыграл Селтик в очередном Дерби старой фирмы

Шотландия
(1 голосов)

Команда Джованни ван Бронкхорста празднует большую победу

Рейнджерс обыграл Селтик в очередном Дерби старой фирмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После двух поражений подряд "Рейнджерс" наконец-то смог одолеть своего главного врага, "Селтик".

В полуфинале Кубка Шотландии, состоящем из одного матча, "синие" в овертайме обыграли "зелёных". Любопытно, что счёт открыл как раз "Селтик" усилиями Тэйлора, но вскоре Арфилд восстановил паритет. В овертайме удача улыбнулась "Рейнджерсу": Старфелт стал автором автогола.

Напомним, что два других очных матча в нынешнем сезоне выиграл "Селтик" - он же лидирует в текущем чемпионате страны, опережая "Рейнджерс" на шесть баллов. "Селтик" второй год подряд не могут выйти в финал Кубка страны, а "Рейнджерс" его выигрывал в последний раз ещё в 2009 году.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго)
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