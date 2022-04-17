Рейнджерс обыграл Селтик в очередном Дерби старой фирмы
Команда Джованни ван Бронкхорста празднует большую победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После двух поражений подряд
В полуфинале Кубка Шотландии, состоящем из одного матча, "синие" в овертайме обыграли "зелёных". Любопытно, что счёт открыл как раз "Селтик" усилиями Тэйлора, но вскоре Арфилд восстановил паритет. В овертайме удача улыбнулась "Рейнджерсу": Старфелт стал автором автогола.
Напомним, что два других очных матча в нынешнем сезоне выиграл "Селтик" - он же лидирует в текущем чемпионате страны, опережая "Рейнджерс" на шесть баллов. "Селтик" второй год подряд не могут выйти в финал Кубка страны, а "Рейнджерс" его выигрывал в последний раз ещё в 2009 году.
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