Умер легендарный вратарь сборной Шотландии и Рейнджерс

Экс-вратарь "Глазго Рейнджерс" и национальной сборной Шотландии Энди Горам умер в возрасте 58 лет. Месяц тому назад он объявил о том, что смертельно болен раком пищевода. Однако, не смотря на быстрое распространение болезни, он отказался от прохождения курса химиотерапии.

Он играл на профессиональном уровне более 20 лет, с 1981 по 2004. За это время он провел семь сезонов в "Глазго Рейнджерс", а также полгода в "Манчестер Юнайтед", подменяя французского голкипера Фабьена Бартеза.

Он является пятикратным чемпионом Шотландии, а также чемпионом Англии. Помимо этого, он отыграл 43 матча за сборную Шотландии.