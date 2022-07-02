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Умер легендарный вратарь сборной Шотландии и Рейнджерс

Шотландия
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Энди Горам умер в возрасте 58 лет из-за рака пищевода

Умер легендарный вратарь сборной Шотландии и Рейнджерс

Фото: Belfast Live

UA-Футбол
Новина українською

Экс-вратарь "Глазго Рейнджерс" и национальной сборной Шотландии Энди Горам умер в возрасте 58 лет. Месяц тому назад он объявил о том, что смертельно болен раком пищевода. Однако, не смотря на быстрое распространение болезни, он отказался от прохождения курса химиотерапии.

Он играл на профессиональном уровне более 20 лет, с 1981 по 2004. За это время он провел семь сезонов в "Глазго Рейнджерс", а также полгода в "Манчестер Юнайтед", подменяя французского голкипера Фабьена Бартеза.

Он является пятикратным чемпионом Шотландии, а также чемпионом Англии. Помимо этого, он отыграл 43 матча за сборную Шотландии.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Манчестер Юнайтед Национальная сборная Шотландии
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