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Селтик расправился с Рейнджерс в матче за первое место в таблице. Селтик 4:0 Рейджерс

Шотландия
(1 голосов)

Два гола – у израильтянина Лиэля Абады

Селтик расправился с Рейнджерс в матче за первое место в таблице. Селтик 4:0 Рейджерс

Фото: SportsMax

UA-Футбол
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"Селтик" и "Рейнджерс" из Глазго провели первое в новом сезоне дерби Олд Фирм. Матч завершился разгромной победой хозяев: 4:0. В последний раз это противостояние оканчивалось разгромом более четырех лет назад – в апреле 2018 "Селтик" вынес "Рейнджерс" 5:0.

Счет в матче открыл уже на восьмой минуте израильский вингер Лиэль Абада. В середине первого тайма, на 32-й минуте, португалец Жота забил второй гол. За пять минут до перерыва Абада сделал дубль. Во втором тайме, на 78-й минуте, гол ввалил полузащитник Дэвид Тернбулл.

Благодаря этой победе "Селтик" смог оторваться от "Рейнджерс" в таблице: сейчас между командами 5 очков. В прошлом сезоне чемпионом с небольшим отрывом стал именно "Селтик".

Чемпионат Шотландии. Шестой тур.

"Селтик" Глазго - "Рейнджерс" Глазго 4:0

Голы: Л. Абада, 8, 40; Жота, 32; Д. Тернбулл, 78.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго) Лиэль Абада
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