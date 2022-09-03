Селтик уничтожил Рейнджерс в Олд Фирм Дерби. Соперник Шахтера перед стартом в ЛЧ идет с разницей мячей 25:1

"Селтик" и "Рейнджерс" из Глазго провели первое в новом сезоне дерби Олд Фирм. Матч завершился разгромной победой хозяев: 4:0. В последний раз это противостояние оканчивалось разгромом более четырех лет назад – в апреле 2018 "Селтик" вынес "Рейнджерс" 5:0.

Счет в матче открыл уже на восьмой минуте израильский вингер Лиэль Абада. В середине первого тайма, на 32-й минуте, португалец Жота забил второй гол. За пять минут до перерыва Абада сделал дубль. Во втором тайме, на 78-й минуте, гол ввалил полузащитник Дэвид Тернбулл.

Благодаря этой победе "Селтик" смог оторваться от "Рейнджерс" в таблице: сейчас между командами 5 очков. В прошлом сезоне чемпионом с небольшим отрывом стал именно "Селтик".

Напомним, что "Селтик" будет играть с "Шахтёром" в одной группе ЛЧ. После шести туров чемпионата Шотландии "зелено-белые" возглавляют таблицу с разницей мячей 25:1.

Чемпионат Шотландии. Шестой тур.

"Селтик" Глазго - "Рейнджерс" Глазго 4:0

Голы: Л. Абада, 8, 40; Жота, 32; Д. Тернбулл, 78.