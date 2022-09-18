Селтик проиграл в чемпионате впервые за 364 дня

Сегодня лидер чемпионата Шотландии, "Селтик", приехал в город Пейсли, на игру против "Сент-Миррена". Перед матчем команда из Глазго шла безоговорочно первой в таблице лиги, с шестью победами в шести играх.

Более того, "Селтик" надеялся продлить невероятную серию из 364 дней без поражений в чемпионате Шотландии. Последний матч в лиге, проигранный командой из Глазго, случился 19 сентября 2021 года. Тогда команда проиграла "Ливингстону" в гостях со счетом 0:1.

Сегодня же, "Селтик" умудрился упустить юбилей – целый год без поражений – за день до даты. Команда проиграла "Сент-Миррену" со счетом 0:2. Голы забили Марк О`Хара и Джона Аюнга. Отрыв "Селтика" от "Рейнджерс" в таблице составляет всего два очка.