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Селтик проиграл в чемпионате впервые за 364 дня

Шотландия
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Сент-Миррен обыграл команду из Глазго со счетом 2:0

Селтик проиграл в чемпионате впервые за 364 дня

Фото: The Celtic Bhoys

UA-Футбол
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Сегодня лидер чемпионата Шотландии, "Селтик", приехал в город Пейсли, на игру против "Сент-Миррена". Перед матчем команда из Глазго шла безоговорочно первой в таблице лиги, с шестью победами в шести играх.

Более того, "Селтик" надеялся продлить невероятную серию из 364 дней без поражений в чемпионате Шотландии. Последний матч в лиге, проигранный командой из Глазго, случился 19 сентября 2021 года. Тогда команда проиграла "Ливингстону" в гостях со счетом 0:1.

Сегодня же, "Селтик" умудрился упустить юбилей – целый год без поражений – за день до даты. Команда проиграла "Сент-Миррену" со счетом 0:2. Голы забили Марк О`Хара и Джона Аюнга. Отрыв "Селтика" от "Рейнджерс" в таблице составляет всего два очка.

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В статье: Селтик (Глазго) Сент-Миррен (Шотландия)
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