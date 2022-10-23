Селтик перед матчем с Шахтером одержал волевую победу в поединке с семью голами

За три дня до противостояния с украинским "Шахтером" шотландский "Селтик" обыграл "Хартс" в рамках внутреннего первенства.

Поединок для кельтов был выездным, однако они открыли счет уже на 14 минуте матча. Правда, у Харта уже на 39-й произошла вынужденная замена из-за чего на поле вышел Лоуренс Шенкленд – благодаря его голам на 45+3 и 47 джамбос вышли вперед.

Далее триллер развернулся в пользу "Селтика", затем снова свелся к ничьей, но все-таки команда из Глазго на 76-й минуте вырвала победу. Она стала уже 10 в текущем чемпионате по 11 матчам. Сейчас кельты лидируют в ШПЛ, имея преимущество над вторым Рейнджерсом четыре очка.

Напомним, что "Селтик" и "Шахтер" встретятся в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов уже в следующий вторник 25 октября. Стартовый свисток на стадионе в Глазго запланирован на 22:00 по Киеву.

Хартс – Селтик 3:4

Голы: Шенкленд 45+3, 47, 65 – Форрест 14, Якумакис 55, Маэда 59, Тейлор 76