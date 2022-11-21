Экс-футболист Барселоны и Арсенала уволен с должности главного тренера Рейнджерс

Пресс-служба шотландского "Рейнджерс" объявила об увольнении с поста главного тренера нидерландского специалиста Джованни Ван Бронкхорста.

47-летний менеджер возглавлял гранд из Шотландии с ноября 2021 года. Джованни вывел клуб в финал Лиги Европы и в мае выиграл Кубок Шотландии. Он также привел команду к первой квалификации ЛЧ за 12 лет.

К сожалению, результаты и выступления за последние месяцы не оправдали ожиданий руководства, как отметила пресс-служба. После 15 туров чемпионата "Рейнджерс" занимает в турнирной таблице второе место с 33 очками, отставая от лидера "Селтика" на 9 пунктов. В Лиге чемпионов "Рейнджерс" не заработал ни одного балла в одной группе с "Ливерпулем", "Наполи" и "Аяксом".