Экс-футболист Барселоны и Арсенала уволен с должности главного тренера Рейнджерс
Джованни будет искать новое место работы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба шотландского "Рейнджерс" объявила об увольнении с поста главного тренера нидерландского специалиста Джованни Ван Бронкхорста.
47-летний менеджер возглавлял гранд из Шотландии с ноября 2021 года. Джованни вывел клуб в финал Лиги Европы и в мае выиграл Кубок Шотландии. Он также привел команду к первой квалификации ЛЧ за 12 лет.
К сожалению, результаты и выступления за последние месяцы не оправдали ожиданий руководства, как отметила пресс-служба. После 15 туров чемпионата "Рейнджерс" занимает в турнирной таблице второе место с 33 очками, отставая от лидера "Селтика" на 9 пунктов. В Лиге чемпионов "Рейнджерс" не заработал ни одного балла в одной группе с "Ливерпулем", "Наполи" и "Аяксом".
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