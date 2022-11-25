Защитник сборной Канады может продолжить карьеру в шотландском клубе
Футболист сыграл весь матч против сборной Бельгии
Алістер Джонстон
Защитник сборной Канады Алистер Джонстон может подписать контракт с "Селтиком". Об этом сообщает журналист Мануэль Вет.
"Несколько источников сообщают, что Алистер Джонстон приближается к переходу в шотландский гранд "Селтик". Соглашение продвигается. Звезда "Монреаля" также имеет британский паспорт. У него есть контракт в Монреале до 2023 года с 2 годами опцией продления. Сейчас он играет на чемпионате мира, - говорит журналист".
Напомним, что в игре своей сборной против бельгийцев на чемпионате мира 24-летний футболист провел на поле весь матч. Отметим, что Джонстон является ирландцем по матери.
Multiple sources! Alistair Johnston is closing in on a move to Scottish giants #CelticFC. A deal is now advanced. The #CanMNT star also has a UK passport. He is under contract at #CFMTL until 2023 with 2 option years. He is currently starring at the World Cup. ????????⚽️ pic.twitter.com/nLtQTrxYbY— Manuel Veth (@ManuelVeth) November 24, 2022
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