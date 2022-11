Защитник сборной Канады может продолжить карьеру в шотландском клубе

Защитник сборной Канады Алистер Джонстон может подписать контракт с "Селтиком". Об этом сообщает журналист Мануэль Вет.

"Несколько источников сообщают, что Алистер Джонстон приближается к переходу в шотландский гранд "Селтик". Соглашение продвигается. Звезда "Монреаля" также имеет британский паспорт. У него есть контракт в Монреале до 2023 года с 2 годами опцией продления. Сейчас он играет на чемпионате мира, - говорит журналист".

Напомним, что в игре своей сборной против бельгийцев на чемпионате мира 24-летний футболист провел на поле весь матч. Отметим, что Джонстон является ирландцем по матери.

