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Каштру может стать тренером Рейнджерса

Шотландия
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Но Луиш не является главным фаворитом в борьбе за пост

Каштру может стать тренером Рейнджерса

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Британское издание Daily Record сообщает, что бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру может возглавить шотландский "Рейнджерс".

По информации источника, португальский коуч "Ботафого" находится в списке потенциальных кандидатов на пост коуча "рейнджеров". Однако фаворитом в борьбе называют наставника "КПР" Майкла Била.

Напомним, несколько дней назад руководство "Рейнджерс" уволило Джованни ван Бронкхорста с поста тренера.

Каштру тренировал "Шахтер" в период с 2019 по 2021 год, выиграв с "горняками" чемпионат Украины и доходив с командой в полуфинал Лиги Европы.

В настоящее время "Рейджерс" идет вторым в национальном первенстве, отставая от лидера таблицы "Селтика" на 9 пунктов.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Луиш Каштру
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Источник:
Daily Record

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