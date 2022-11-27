Каштру может стать тренером Рейнджерса
Но Луиш не является главным фаворитом в борьбе за пост
Фото: ФК Шахтер Донецк
Британское издание Daily Record сообщает, что бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру может возглавить шотландский "Рейнджерс".
По информации источника, португальский коуч "Ботафого" находится в списке потенциальных кандидатов на пост коуча "рейнджеров". Однако фаворитом в борьбе называют наставника "КПР" Майкла Била.
Напомним, несколько дней назад руководство "Рейнджерс" уволило Джованни ван Бронкхорста с поста тренера.
Каштру тренировал "Шахтер" в период с 2019 по 2021 год, выиграв с "горняками" чемпионат Украины и доходив с командой в полуфинал Лиги Европы.
В настоящее время "Рейджерс" идет вторым в национальном первенстве, отставая от лидера таблицы "Селтика" на 9 пунктов.
Популярное сейчас
- Бельгия - Марокко 0:2. Кевин Де Брюйне был прав – бельгийцы слишком стары
- Бундестим на грани провала. Испания - Германия. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 27.11.2022
- Завершился первый этап Первой лиги. Известно 8 команд, которые продолжат борьбу за УПЛ
- Защитник сборной Канады может продолжить карьеру в шотландском клубе
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО