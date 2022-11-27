Каштру может стать тренером Рейнджерса

Британское издание Daily Record сообщает, что бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру может возглавить шотландский "Рейнджерс".

По информации источника, португальский коуч "Ботафого" находится в списке потенциальных кандидатов на пост коуча "рейнджеров". Однако фаворитом в борьбе называют наставника "КПР" Майкла Била.

Напомним, несколько дней назад руководство "Рейнджерс" уволило Джованни ван Бронкхорста с поста тренера.

Каштру тренировал "Шахтер" в период с 2019 по 2021 год, выиграв с "горняками" чемпионат Украины и доходив с командой в полуфинал Лиги Европы.

В настоящее время "Рейджерс" идет вторым в национальном первенстве, отставая от лидера таблицы "Селтика" на 9 пунктов.