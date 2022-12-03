Игрок сборной Канады перешел в Селтик. Клуб из Глазго заплатил 3.5 млн евро
Аластер Джонстон покидает Монреаль
Фото: Transfermarkt
Правый защитник "Монреаля" из МЛС и национальной сборной Канады Аластер Джонстон перейдет в "Селтик" в январе. Клуб из Глазго сообщил, что договорился с канадским клубом о трансфере игрока за 3.5 миллиона евро.
Джонстон отыграл все три матча сборной Канады на чемпионате мира в Катаре от начала и до конца. Его команда проиграла все три матча и одной из первых покинула турнир – сразу за сборной Катара.
В прошедшем же сезоне МЛС Аластер отыграл 33 матча в регулярном сезоне, забив четыре гола и отдав четыре ассиста. С "Монреалем" он вышел в плей-офф Восточной конференции, где и проиграл "Нью-Йорк Сити" со счетом 1:3.
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