Игрок сборной Канады перешел в Селтик. Клуб из Глазго заплатил 3.5 млн евро

Правый защитник "Монреаля" из МЛС и национальной сборной Канады Аластер Джонстон перейдет в "Селтик" в январе. Клуб из Глазго сообщил, что договорился с канадским клубом о трансфере игрока за 3.5 миллиона евро.

Джонстон отыграл все три матча сборной Канады на чемпионате мира в Катаре от начала и до конца. Его команда проиграла все три матча и одной из первых покинула турнир – сразу за сборной Катара.

В прошедшем же сезоне МЛС Аластер отыграл 33 матча в регулярном сезоне, забив четыре гола и отдав четыре ассиста. С "Монреалем" он вышел в плей-офф Восточной конференции, где и проиграл "Нью-Йорк Сити" со счетом 1:3.