Old Firm. Рейнджерс – Селтик 2:2. Реванш взять не удалось

Шотландская Премьер-лига, 20-й тур

"Айброкс Стедиум" (Глазго)

Главный арбитр: Джон Битон

В 378-м дерби Глазго было сразу несколько сценариев. Каждая из команд на протяжении матча могла как выиграть, так и проиграть, но все свелось к ничьей. Правда, вот этому результату удовлетворены будут именно гости.

Счет был открыт уже на пятой минуте. Хозяева пытались построить атаку, однако быстрый Маэда перехватил мяч, опередил двух оппонентов и переиграл голкипера. Японец все оформил так быстро, что “Рейнджерс” едва за голову успел взяться. Пятый гол нападающего в этом чемпионате.

С течением времени инициатива от гостей перешла к хозяевам. "Селтик" подсел назад и больше стал строить атаки из глубины. В одном из таких моментов гости чуть не ответили подарком на подарок (как произошло уже во время первого гола). Харт, подтверждая мнение Гвардиолы о неумении играть ногами, затянул с передачей и уже отдавал ее под прессингом Морелоса. Опытный голкипер ошибся, нападающий обработал мяч на линии штрафной и сбросил под удар Кенту – его потянул Харт, а круглый попал в левую штангу. Джо исправился.

Под конец тайма у хозяев был еще один шанс, но и здесь они не воспользовались им: Морелос после подачи Тавернье головой пробил в упор со штангой. Свою желание забить "Рейнджерс" перевел в результат уже после перерыва.

На 47-й минуте хозяева сравняли счет и сделали это очень непринужденно. Сакала принял мяч от голкипера на чужой половине поля, протянул его и отдал в направлении штрафной на Кента. Вингер вошел в зону и пробил точно в правую девятку. “Кельты” были довольно мягкими в обороне.

Через несколько минут "Рейнджерс" вышел вперед снова благодаря контратаке. Морелос заработал пенальти, а Тавернье с точки пробил настолько круто, что даже Харт не смог потащить: сильно и в верхний левый угол. 100-й гол в карьере английского защитника.

Дальше команды создали еще по одному моменту, но не реализовали их. После промаха Тильмана на 84-й минуте, казалось, что все будет идти к победе "Рейнджерса", но Фурухаси был против. Японец сравнял счет ударом под самую перекладину. Страна восходящего солнца позволяет "Селтику" сегодня не проиграть.

Более закономерной была бы победа хозяев: они ярче атаковали и больше создавали моментов. Но небольшое расслабление в защите под занавес матча свело на нет все старания на протяжении 88 минут. Ну и первый гол Маэды после безумной обрезки на своей половине поля не нужно забывать. Так и не удалось "герам" взять реванш у "кельтов" за поражение 0:4 в первом круге. В итоге "Селтик" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Рейнджерс" на девять очков.

"Рейнджерс" – "Селтик" 2:2

Голы: Кент 47, Тавернье 53 (пен.) – Маэда 5, Фурухаси 88

Рейнджерс: А. Макгрегор – Тавернье, Голдсон, Дэвис, Баришич – Камара, Ландстрем (Джек 71) – Сакала, Тильман (Сэндс 85), Кент – Морелос (Райт 80)

Селтик: Харт – Джонстон, Картер-Уикерс, Старфельт, Тейлор – К. Макгрегор, О'Райли (Муй 61), Хатате (Якумакис 77) – Маэда (Жота 77), Фурухаси, Форрест (Абада 61)

Предупреждения: Джек 90+4 - Старфельт 90+3