Селтик в седьмой раз за последние десять лет выиграл Кубок шотландской лиги
Глазго снова зелено-белый
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Кубка шотландской лиги сошлись извечные соперники из Глазго: "Селтик" и "Рейнджерс".
Победу во встрече одержал "Селтик" благодаря дублю японского форварда Кего Фурухаси. Только при счете 2:0 "Рейнджерс" ответил голом Морелоса.
Победа в Кубке лиги стала для "Селтика" обычным явлением. За последние десять лет "зелено-белые" семь раз поднимали над головой этот трофей. "Рейнджерс" не выигрывает Кубок лиги с 2011 года.
Кубок Шотландии. Финал
"Рейнджерс" – "Селтик" 1:2
Голы: Морелос 64 – Фурухаси 44, Фурухаси 56
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