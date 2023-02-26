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Селтик в седьмой раз за последние десять лет выиграл Кубок шотландской лиги

Шотландия
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Глазго снова зелено-белый

Селтик в седьмой раз за последние десять лет выиграл Кубок шотландской лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В финале Кубка шотландской лиги сошлись извечные соперники из Глазго: "Селтик" и "Рейнджерс".

Победу во встрече одержал "Селтик" благодаря дублю японского форварда Кего Фурухаси. Только при счете 2:0 "Рейнджерс" ответил голом Морелоса.

Победа в Кубке лиги стала для "Селтика" обычным явлением. За последние десять лет "зелено-белые" семь раз поднимали над головой этот трофей. "Рейнджерс" не выигрывает Кубок лиги с 2011 года.

Кубок Шотландии. Финал
"Рейнджерс" – "Селтик" 1:2
Голы: Морелос 64 – Фурухаси 44, Фурухаси 56

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго)
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