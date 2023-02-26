Селтик в седьмой раз за последние десять лет выиграл Кубок шотландской лиги

В финале Кубка шотландской лиги сошлись извечные соперники из Глазго: "Селтик" и "Рейнджерс".

Победу во встрече одержал "Селтик" благодаря дублю японского форварда Кего Фурухаси. Только при счете 2:0 "Рейнджерс" ответил голом Морелоса.

Победа в Кубке лиги стала для "Селтика" обычным явлением. За последние десять лет "зелено-белые" семь раз поднимали над головой этот трофей. "Рейнджерс" не выигрывает Кубок лиги с 2011 года.

Кубок Шотландии. Финал

"Рейнджерс" – "Селтик" 1:2

Голы: Морелос 64 – Фурухаси 44, Фурухаси 56