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Селтик - Рейнджерс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Шотландия
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Шотландская классика, которая всегда будет актуальна

Селтик - Рейнджерс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Селтик" приближается к своему двенадцатому чемпионскому титулу за последние тринадцать лет. Отрыв "кельтов" от "Рейнджерс" составляет девять очков при текущей победной серии из пятнадцати матчей подряд во всех турнирах. Победа в очном поединке позволит сделать большой шаг к очередному триумфу. Есть ли чем ответить "рейнджерам", не знающим побед в "Олд Фирм Дерби" в основное время уже семь матчей подряд?

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Чемпионат Шотландии. 31-й тур
8 апреля. Начало в 14:30
"Селтик" - "Рейнджерс"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго) смотреть футбол онлайн
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