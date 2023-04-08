Селтик - Рейнджерс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Селтик" приближается к своему двенадцатому чемпионскому титулу за последние тринадцать лет. Отрыв "кельтов" от "Рейнджерс" составляет девять очков при текущей победной серии из пятнадцати матчей подряд во всех турнирах. Победа в очном поединке позволит сделать большой шаг к очередному триумфу. Есть ли чем ответить "рейнджерам", не знающим побед в "Олд Фирм Дерби" в основное время уже семь матчей подряд?

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Чемпионат Шотландии. 31-й тур

8 апреля. Начало в 14:30

"Селтик" - "Рейнджерс"

Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO