Old Firm. Селтик – Рейнджерс 3:2. Дубль Тавернье не помог избежать 12 очок отрыва
Между командами настоящая пропасть
Getty Images/Global Images Ukraine
Шотландская Премьер-лига, 31-й тур
"Селтик Парк" (Глазго)
Главный арбитр: Кевин Клэнси
За три тура до завершения первой части Шотландской Премьер-лиги встречались лидеры чемпионата "Селтик" и "Рейнджерс".
“Кельты” еще в середине первого тайма вышли вперед, однако перед самым перерывом пропустили в раздевалку. В общем, "Селтик" не обладал чрезмерным преимуществом, но реализовывал свои моменты. Во втором тайме хозяева еще дважды отличились, на что гости ответили только одним голом.
Кстати, в этом матче было оформлено два дубля. Сначала двойку голов забил японец Фурухаси, возглавляющий рейтинг бомбардиров, а затем англичанин Тавернье (он идет на четвертом месте в списке голеадоров).
После этой победы "Селтик" еще лучше закрепился на вершине турнирной таблицы. "Кельты" лидируют с уверенным 12-очковым преимуществом (88 против 76) над “львами”. Впереди еще два тура регулярного чемпионата, а затем еще 10 матчей чемпионской группы. Шансов на чемпионство у "Рейнджерса", все меньше и меньше.
"Селтик" - "Рейнджерс" 3:2
Голы: Фурухаси 26, 62, Жота 73 – Тавернье 45, 79
Селтик: Харт – Джонстон, Картер-Викерс, Старфельт, Тейлор – Муй (Ивата 61), К. Макгрегор, О'Райли (Хьюн Гу) – Жота (Хакшабанович 75), Фурухаси (Тернбулл 86), Маэда (Бернабеи 86)
Рейнджерс: А. Макгрегор – Тавернье, Суттар, Дэвис, Баришич – Раскин, Джек (Ландстрем 86) – Кентвелл (Райт 86), Тильман (Сакала 69), Кент – Морелос (Чолак 86)
Предупреждения: Картер-Викерс 8, К. Макгрегор 39, О'Райли 44, Муй 47 – Николя 39, Кентвелл 45+2
Популярное сейчас
- Кривбасс - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 апреля 2023
- Шахтер - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.04.2023
- Еще более полутысячи ликвидированных. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне
- Селтик - Рейнджерс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО