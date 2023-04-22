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Кучерявый отдал два ассиста за один матч за Фолкерк

Шотландия
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Талантливый молодой украинец Максим Кучерявый отметился двумя ассистами

Кучерявый отдал два ассиста за один матч за Фолкерк

Фото: falkirkfc.co.uk

Новина українською

Молодой полузащитник Максим Кучерявый отметился двумя ассистами в матче третьего по рангу дивизиона Шотландии.
Сначала футболист отдал ассист на 9 минуте матча, а следующий сделал через 6 минут, чем помог команде вырваться вперед на два мяча уже на 15 минуте.

Максим Кучерявый сейчас играет на правах аренды за команду Лиги 1, второго дивизиона Шотландии "Фолкерк". Его команда занимает второе место в таблице с 64 очками.

В конце этого сезона игрок после аренды вернется в "Сент-Джонстон". Украинец в этом сезоне сыграл 11 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста, учитывая сегодняшние.

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В статье: Сент-Джонстон (Шотландия) Максим Кучерявый
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