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Селтик переигрывает Рейнджерс в полуфинале кубка Шотландии. ВИДЕО

Шотландия
(1 голосов)

Кельты идут дальше в финал

Селтик переигрывает Рейнджерс в полуфинале кубка Шотландии. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В полуфинальном матче кубка Шотландии "Селтик" победил "Рейнджерс" со счетом 1:0.

Судьбу матча решил единственный гол Жоты, забитый на 42 минуте. Во втором тайме "Рейнджерс" пытался сравнять счет, но этого сделать не удалось.

Подопечные Постекоглу идут дальше в финал, где встретятся с "Инвернесс", которые вчера обыграли "Фолкерк". Кстати, в последнем на правах аренды сейчас играет украинец Максим Кучерявый.

30 апреля, Кубок Шотландии, полуфинал
"Рейнджерс" - "Селтик" 0:1
Гол: Жота, 42

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго)
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