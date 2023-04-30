Селтик переигрывает Рейнджерс в полуфинале кубка Шотландии. ВИДЕО
Кельты идут дальше в финал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В полуфинальном матче кубка Шотландии "Селтик" победил "Рейнджерс" со счетом 1:0.
Судьбу матча решил единственный гол Жоты, забитый на 42 минуте. Во втором тайме "Рейнджерс" пытался сравнять счет, но этого сделать не удалось.
Подопечные Постекоглу идут дальше в финал, где встретятся с "Инвернесс", которые вчера обыграли "Фолкерк". Кстати, в последнем на правах аренды
30 апреля, Кубок Шотландии, полуфинал
"Рейнджерс" - "Селтик" 0:1
Гол: Жота, 42
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