Селтик переигрывает Рейнджерс в полуфинале кубка Шотландии. ВИДЕО

В полуфинальном матче кубка Шотландии "Селтик" победил "Рейнджерс" со счетом 1:0.

Судьбу матча решил единственный гол Жоты, забитый на 42 минуте. Во втором тайме "Рейнджерс" пытался сравнять счет, но этого сделать не удалось.

Подопечные Постекоглу идут дальше в финал, где встретятся с "Инвернесс", которые вчера обыграли "Фолкерк". Кстати, в последнем на правах аренды сейчас играет украинец Максим Кучерявый.

30 апреля, Кубок Шотландии, полуфинал

"Рейнджерс" - "Селтик" 0:1

Гол: Жота, 42