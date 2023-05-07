Селтик оформил чемпионство в Шотландии в 53-й раз

В рамках 34-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" в гостях обыграл "Хартс" – со счетом 2:0.

Таким образом, кельты за четыре тура до конца оформили чемпионство. На данный момент команда Энджи Постекоглу имеет в своем активе 95 очков, опережая вторую в таблице "Рейджерс" на 13 баллов. В следующем туре команды сыграют очный поединок, однако результат поединка уже никак не отразится на судьбе золотых медалей.

Этот титул стал 53-м в истории "Селтика". В этом сезоне "кельты" смогут завоевать еще один трофей - 3 июня команда сыграет против "Инвернесса" в финале национального кубка.