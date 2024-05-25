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Селтик выиграл Кубок Шотландии - кельты вырвали победу на последних минутах

Шотландия
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Выиграли у заклятого соперника

Селтик выиграл Кубок Шотландии - кельты вырвали победу на последних минутах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Селтик" одержал минимальную победу над "Рейнджерсом" в финале Кубка Шотландии. Игра проходила в Глазго, на стадионе "Хэмпден парк".

Решающим голом на 90-й минуте с передачи Паулу Бернарду отличился Адам Айда.

Таким образом, "Селтик" второй год подряд становится обладателем Кубка Шотландии.

Ранее "кельты" также завоевали победу и в национальном чемпионате, опередив "Рейнджерс" на восемь очков.

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Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго) Кубок Шотландии
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Опубликовал: Александр Бураков
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