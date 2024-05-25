Селтик выиграл Кубок Шотландии - кельты вырвали победу на последних минутах
Выиграли у заклятого соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
"Селтик" одержал минимальную победу над "Рейнджерсом" в финале Кубка Шотландии. Игра проходила в Глазго, на стадионе "Хэмпден парк".
Решающим голом на 90-й минуте с передачи Паулу Бернарду отличился Адам Айда.
Таким образом, "Селтик" второй год подряд становится обладателем Кубка Шотландии.
Ранее "кельты" также завоевали победу и в национальном чемпионате, опередив "Рейнджерс" на восемь очков.
???? Scottish Premiership Champions— Celtic Football Club (@CelticFC) May 25, 2024
???? Scottish Cup Winners#CELTICFC - 2023/24 DOUBLE WINNERS! ???????? pic.twitter.com/gYqlqrN1QG
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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