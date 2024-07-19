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Шотландский гранд подписал 37-летнего экс-чемпиона АПЛ

Шотландия
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Об этом говорится на официальном сайте клуба

Шотландский гранд подписал 37-летнего экс-чемпиона АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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37-летний Каспер Шмайхель недолго находился в статусе свободного агента. Датский голкипер присоединился к шотландскому "Селтику". Контракт игрока с новым клубом рассчитан на один год.

"Селтик" - один из лучших футбольных клубов мира, с громким именем и местом настоящей страсти и успеха. "Селтик" - это то, что является основой футбола. Я также очень хорошо знаю Брендана (Роджерса). Он - топ-менеджер, и я не могу дождаться, когда мы снова начнем работать вместе. Я с нетерпением жду встречи с ребятами в Америке, чтобы начать нашу работу, а затем, конечно же, встретиться с нашими болельщиками, которые так много приносят "Селтику". Я сделаю все возможное, чтобы "Селтик" оставался на вершине и приносил этим замечательным болельщикам все больше и больше успеха", - заявил голкипер после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне в составе "Андерлехта" Каспер Шмайхель провел 32 матча, из которых 8 сыграл на ноль и пропустил 33 гола.

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Селтик (Глазго) Каспер Шмейхель
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Источник:
Селтік
Опубликовал: Александр Гресь
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