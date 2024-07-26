Селтик проявляет интерес к защитнику Вулверхэмптона

"Селтик" ищет игроков для защиты своего титула в следующем сезоне, подписав этим летом только вратарей Вильями Синисало и Каспера Шмайхеля. Кроме того, в летнее межсезонье шотландский клуб хочет укрепить левый фланг обороны.

По информации BBC, "Селтик" предпринял новую попытку подписать Уго Буэно из "Вулверхэмптона". Чемпионы Шотландии хотят взять левого защитника в аренду на один сезон. Клубы ведут переговоры о переходе, но пока договоренности не достигнуты. 21-летний игрок не является основным игроком на этой позиции в составе "волков", поскольку первым выбором под руководством Гари О'Нила стоит Райан Аит-Нури и испанец может быть заинтересован в поисках постоянной практики на футбольном поле.

Добавим, что в прошлом сезоне Уго Буэно провел 25 матчей и отметился одним забитым мячом.