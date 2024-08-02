Будущий соперник Динамо в ЛЧ продлил контракт с главным тренером
Ещё на один год
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рейнджерс" объявил о продлении контракта с наставником команды Филиппом Клеманом.
Новый контракт 50-летнего специалиста с шотландским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Клеман возглавил "Рейнджерс" в октябре 2023 года, и с того времени завоевал со "светло-синими" кубок шотландской лиги.
Ранее бельгиец работал в "Монако", "Брюгге" и "Генке".
Напомним, что "Рейнджерс" является будущим соперником киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Матчи между командами состоятся 6/7 и 13 августа.
???? Gaffer.— Rangers Football Club (@RangersFC) August 2, 2024
???? #RangersFC is delighted to announce manager @philippe_clemnt has agreed terms on a new, extended contract with the club.
All the info ????
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