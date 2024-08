Будущий соперник Динамо в ЛЧ продлил контракт с главным тренером

"Рейнджерс" объявил о продлении контракта с наставником команды Филиппом Клеманом.

Новый контракт 50-летнего специалиста с шотландским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Клеман возглавил "Рейнджерс" в октябре 2023 года, и с того времени завоевал со "светло-синими" кубок шотландской лиги.

Ранее бельгиец работал в "Монако", "Брюгге" и "Генке".

Напомним, что "Рейнджерс" является будущим соперником киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Матчи между командами состоятся 6/7 и 13 августа.

