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Будущий соперник Динамо в ЛЧ продлил контракт с главным тренером

Шотландия

Ещё на один год

Будущий соперник Динамо в ЛЧ продлил контракт с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рейнджерс" объявил о продлении контракта с наставником команды Филиппом Клеманом.

Новый контракт 50-летнего специалиста с шотландским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Клеман возглавил "Рейнджерс" в октябре 2023 года, и с того времени завоевал со "светло-синими" кубок шотландской лиги.

Ранее бельгиец работал в "Монако", "Брюгге" и "Генке".

Напомним, что "Рейнджерс" является будущим соперником киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Матчи между командами состоятся 6/7 и 13 августа.

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Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев) контракт тренер Филипп Клеман
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Источник:
Rangers FC
Опубликовал: Александр Бураков
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