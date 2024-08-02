Тренер Рейнджерс - о продлении контракта: Я действительно хочу отдать все свои силы этому клубу
2 августа специалист подписал новый контракт с командой
сайт «Рейнджерс»
Сегодня, 2 августа, "
Специалист прокомментировал свой выбор остаться в команде:
"Ранее руководство клуба сказало мне, что хочет быть уверенным, что я останусь на более долгий срок. Они хотели, чтобы я остался.
Мне здесь хорошо. Я люблю клуб, город, болельщиков и атмосферу. Я хотел работать, а не сидеть и ждать, пока мне придет в голову что-то более интересное. Я действительно хочу отдать все свои силы "Рейнджерс", потому что я хочу быть здесь".
Напомним, что новый контракт 50-летнего специалиста с шотландским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Популярное сейчас
- Не только карлики. Шесть стран завершили для себя евросезон 2024/25 после второго квалификационного раунда
- Генштаб рассматривает возможность призыва без участия ТЦК
- Таблица коэффициентов. Хорватия максимально близка к тому, чтобы опустить Украину на 20-е место
- Будущий соперник Динамо в ЛЧ продлил контракт с главным тренером
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Четвертьфиналы Олимпиады, два Суперкубка и старт УПЛ. Расписание футбола на 29 июля – 4 августа