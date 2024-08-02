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Тренер Рейнджерса - о продолжении сотрудничества с клубом: Я действительно хочу отдать все свои силы этому клубу

Шотландия

2 августа специалист подписал новый контракт с командой

Тренер Рейнджерса - о продолжении сотрудничества с клубом: Я действительно хочу отдать все свои силы этому клубу

сайт «Рейнджерс»

Новина українською

Сегодня, 2 августа, "Рейнджерс" продлил контракт с наставником команды Филиппом Клеманом.

Специалист прокомментировал свой выбор остаться в команде:

"Ранее руководство клуба сказало мне, что хочет быть уверенным, что я останусь на более долгий срок. Они хотели, чтобы я остался.

Мне здесь хорошо. Я люблю клуб, город, болельщиков и атмосферу. Я хотел работать, а не сидеть и ждать, пока мне придет в голову что-то более интересное. Я действительно хочу отдать все свои силы "Рейнджерсу", потому что я хочу быть здесь".

Напомним, что новый контракт 50-летнего специалиста с шотландским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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