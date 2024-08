Официально: Кухаревич возвращается в Хиберниан

Украинский нападающий "Суонси" Николай Кухаревич сезон 2024/25 годов проведет в аренде. 23-летний игрок будет выступать за шотландский "Хиберниан".

Главный тренер команды Дэвид Грей прокомментировал возвращение нападающего.

We are delighted to announce the loan signing of Ukrainian striker Mykola Kuharevich, subject to international clearance.



Welcome back, Myko! ????