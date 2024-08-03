Официально: Кухаревич возвращается в Хиберниан

Украинский нападающий "Суонси" Николай Кухаревич сезон 2024/25 годов проведет в аренде. 23-летний игрок будет выступать за шотландский "Хиберниан".

Главный тренер команды Дэвид Грей прокомментировал возвращение нападающего.

"Прежде всего, мы рады, что можем вернуть игрока калибра Мико в Хибс. Из предыдущей работы с ним я знаю все о его сильных сторонах и то, как его всесторонняя игра принесет пользу команде в этом сезоне. Он не будет иметь проблем снова вернуться; он хорошо понимает лигу, знает игроков в раздевалке, и мы все рады снова работать с ним", - сказал тренер.