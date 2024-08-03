Официально: Кухаревич возвращается в Хиберниан
Аренда
Фото: Хіберніан
Украинский нападающий "Суонси" Николай Кухаревич сезон 2024/25 годов проведет в аренде. 23-летний игрок будет выступать за шотландский "Хиберниан".
Главный тренер команды Дэвид Грей прокомментировал возвращение нападающего.
"Прежде всего, мы рады, что можем вернуть игрока калибра Мико в Хибс. Из предыдущей работы с ним я знаю все о его сильных сторонах и то, как его всесторонняя игра принесет пользу команде в этом сезоне. Он не будет иметь проблем снова вернуться; он хорошо понимает лигу, знает игроков в раздевалке, и мы все рады снова работать с ним", - сказал тренер.
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We are delighted to announce the loan signing of Ukrainian striker Mykola Kuharevich, subject to international clearance.— Hibernian Football Club (@HibernianFC) August 3, 2024
Welcome back, Myko! ????
Отметим, что Кухаревич уже выступал за "Хиберниан" в сезоне 2022/23. Тогда нападающий забил 5 голов и отдал 1 ассист в 15-ти матчах чемпионата Шотландии.
За "Суонси" украинец провел 13 поединков и отметился одним голом. Рыночная стоимость Кухаревича - 1,4 миллиона евро.
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