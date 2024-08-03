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Сидорчук снова не попал в стартовый состав Вестерло

Шотландия

В этом сезоне еще не играл

Сидорчук снова не попал в стартовый состав Вестерло

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук оказался на скамейке запасных "Вестерло" в матче против "Мехелена". Это матч 2-го тура Лиги Жупиле.

Отметим, что игру 1-го тура Сергей провел в запасе.

Поединок "Мехелен" - "Вестерло" начнется в 17:00 по украинскому времени.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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