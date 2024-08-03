Сидорчук снова не попал в стартовый состав Вестерло
В этом сезоне еще не играл
Фото Павла Кубанова - УАФ
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук оказался на скамейке запасных "Вестерло" в матче против "Мехелена". Это матч 2-го тура Лиги Жупиле.
Отметим, что игру 1-го тура Сергей провел в запасе.
Поединок "Мехелен" - "Вестерло" начнется в 17:00 по украинскому времени.
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