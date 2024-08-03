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Рейнджерс едва сохранил ничью в первом туре чемпионата. Команда заблокировала 14 ударов соперника

Шотландия
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Тяжелый старт для светло-синих

Рейнджерс едва сохранил ничью в первом туре чемпионата. Команда заблокировала 14 ударов соперника

Фото - Рейнджерс

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В городе Эдинбург бронзовый призер прошлого сезона "Хартс" принимал вице-чемпиона страны. Хозяева создали немало возможностей и 17 раз пробивали по воротам будущего соперника "Динамо".

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Подопечным Клемана удалось выстоять – 14 ударов заблокировали, а еще в трех эпизодах гостей спас кипер Батленд. У “Рейнджерс” было меньше шансов на открытие счета (7 попыток, 3 в створ). Интересно, что предыдущий чемпионат команды завершили очным поединком на этом же стадионе. Тогда оппоненты выдали яркое шоу со счетом 3:3.

Уже во вторник "Динамо" сыграет с шотландским грандом в Люблине первый матч 3-го раунда квалификации ЛЧ.

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Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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