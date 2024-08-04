Кухаревич сыграл первый матч за Хиберниан после возвращения
Но приятного мало
Фото: Хіберніан
Вчера, 3-го августа, украинский нападающий Николай Кухаревич перебрался в "Хиберниан". Футболист будет выступать в Шотландии на правах аренды из "Суонси".
Напомним, Николай уже играл за "Хиберниан" в сезоне 22/23.
Сегодня, 4-го августа, украинец провел первый матч после возвращения в бывший клуб. Он вышел на поле на 73-й минуте в поединке 1-го тура Премьер лиги Шотландии против "Сент-Миррена". По состоянию на этот момент соперник побеждал 1:0.
Но помочь команде сравнять счет не удалось. Более того, "Сент-Миррен" забил еще 2 гола и получил максимум очков.
Кухаревичу не удалось хотя бы однажды нанести удар по воротам. Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили нападающему за эту игру одни из самых низких оценок - 5,9 и 6,5 соответственно.
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