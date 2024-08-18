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Кухаревич забил за Хиберниан в ворота Селтика

Шотландия

Первый гол после возвращения

Кухаревич забил за Хиберниан в ворота Селтика

Фото: Хіберніан

Новина українською

В матче Кубка лиги Шотландии "Хиберниан" украинца Николая Кухаревича гостит на поле "Селтика". После первого тайма выигрывает именитый и опытный клуб из Глазго - 2:1.

За "Хиберниан" забил украинец Кухаревич. На 34-й минуте он головой замкнул подачу партнера со штрафного.

Напомним, футболист выступает в Шотландии на правах аренды из "Суонси". Ранее Николай уже играл за "Хиберниан" в сезоне 22/23.

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Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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