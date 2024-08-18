Кухаревич забил за Хиберниан в ворота Селтика
Первый гол после возвращения
Фото: Хіберніан
В матче Кубка лиги Шотландии "Хиберниан" украинца Николая Кухаревича гостит на поле "Селтика". После первого тайма выигрывает именитый и опытный клуб из Глазго - 2:1.
За "Хиберниан" забил украинец Кухаревич. На 34-й минуте он головой замкнул подачу партнера со штрафного.
A superb header from Mykola Kuharevich ????— Hibernian Football Club (@HibernianFC) August 18, 2024
pic.twitter.com/Jf2ac8Q0vG
Напомним, футболист выступает в Шотландии на правах аренды из "Суонси". Ранее Николай уже играл за "Хиберниан" в сезоне 22/23.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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