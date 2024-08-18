Кухаревич забил за Хиберниан в ворота Селтика

В матче Кубка лиги Шотландии "Хиберниан" украинца Николая Кухаревича гостит на поле "Селтика". После первого тайма выигрывает именитый и опытный клуб из Глазго - 2:1.

За "Хиберниан" забил украинец Кухаревич. На 34-й минуте он головой замкнул подачу партнера со штрафного.

A superb header from Mykola Kuharevich ????



pic.twitter.com/Jf2ac8Q0vG — Hibernian Football Club (@HibernianFC) August 18, 2024

Напомним, футболист выступает в Шотландии на правах аренды из "Суонси". Ранее Николай уже играл за "Хиберниан" в сезоне 22/23.