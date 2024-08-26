Селтик хочет приобрести полузащитника Аугсбурга
Об этом сообщает Sky Sports
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Учитывая то, что Мэтт О'Райли вот-вот покинет "Селтик", шотландский клуб начал заниматься поиском игроков, которые могли бы заменить датчанина в центре полузащиты. "Кельты" обратили свое внимание в сторону Бундеслиги.
Сообщается, что "Селтик" предложил 6,5 млн фунтов стерлингов за полузащитника "Аугсбурга" Арне Энгельса. Понятно, что 20-летний футболист стремится присоединиться к шотландским чемпионам. Переговоры между клубами пока продолжаются.
Добавим, что в прошлом сезоне Арне Энгельс провел 33 матча, где отметился 3 голами и 5 ассистами.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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