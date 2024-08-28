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Шотландский гранд арендовал защитника Барселоны

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Шотландский гранд арендовал защитника Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Селтика" объявила об аренде защитника "Барселоны" Алекса Валье.

В шотландском клубе 20-летний футболист проведет весь следующий сезон на правах аренды.

Валье - воспитанник "Барселоны". Ранее Алекс играл в арендах за "Андорру" и "Леванте".

"Селтик" является действующим чемпионом Шотландии и примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Источник:
Celtic
Опубликовал: Александр Бураков
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