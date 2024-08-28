Шотландский гранд арендовал защитника Барселоны
С юга на север
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Селтика" объявила об аренде защитника "Барселоны" Алекса Валье. В шотландском клубе 20-летний футболист проведет весь следующий сезон на правах аренды. Валье - воспитанник "Барселоны". Ранее Алекс играл в арендах за "Андорру" и "Леванте". "Селтик" является действующим чемпионом Шотландии и примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
???? ¡Valle es verde y blanco! ????⚪— Celtic Football Club (@CelticFC) August 28, 2024
We are delighted to confirm the signing of Spanish full-back, Álex Valle, on a season-long loan from Barcelona ✍
Welcome to #CelticFC, Álex! ????
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Источник:Celtic
Опубликовал: Александр Бураков
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