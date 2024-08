Шотландский гранд арендовал защитника Барселоны

Пресс-служба "Селтика" объявила об аренде защитника "Барселоны" Алекса Валье.

В шотландском клубе 20-летний футболист проведет весь следующий сезон на правах аренды.

Валье - воспитанник "Барселоны". Ранее Алекс играл в арендах за "Андорру" и "Леванте".

"Селтик" является действующим чемпионом Шотландии и примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

???? ¡Valle es verde y blanco! ????⚪



We are delighted to confirm the signing of Spanish full-back, Álex Valle, on a season-long loan from Barcelona ✍



Welcome to #CelticFC, Álex! ????