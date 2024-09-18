  1. UA-Футбол ⚽
  2. Шотландия
  3. Украинский нападающий попал в символическую сборную тура чемпионата Шотландии
В тренде

Украинский нападающий попал в символическую сборную тура чемпионата Шотландии

Шотландия

Один из лучших на прошлой неделе

Украинский нападающий попал в символическую сборную тура чемпионата Шотландии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Хиберниана" Николай Кухаревич попал в символическую сборную 5-го тура шотландской Премьер-лиги по версии WhoScored.

Выступление Кухаревича авторитетный портал оценило в 7,81 балла.

Украинский нападающий попал в символическую сборную тура чемпионата Шотландии - изображение 1

Напомним, 14 сентября Кухаревич забил за "Хиберниан" в ворота "Сент-Джонстона" (2:0). Для Николая этот гол стал вторым в сезоне.

Отметим, что Кухаревич выступает за шотландский клуб на правах аренды из "Суонси".

По теме
yellow-arrow
Тренер Шахтера сыграл в матче легенд МЮ и Селтика. ФОТО
yellow-arrow
Шотландский гранд арендовал защитника Барселоны
yellow-arrow
Селтик хочет приобрести полузащитника Аугсбурга
символическая сборная тура Чемпионат Шотландии Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
WhoScored
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости