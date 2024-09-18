Украинский нападающий попал в символическую сборную тура чемпионата Шотландии

Украинский форвард "Хиберниана" Николай Кухаревич попал в символическую сборную 5-го тура шотландской Премьер-лиги по версии WhoScored.

Выступление Кухаревича авторитетный портал оценило в 7,81 балла.





Напомним, 14 сентября Кухаревич забил за "Хиберниан" в ворота "Сент-Джонстона" (2:0). Для Николая этот гол стал вторым в сезоне.

Отметим, что Кухаревич выступает за шотландский клуб на правах аренды из "Суонси".