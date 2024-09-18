Украинский нападающий попал в символическую сборную тура чемпионата Шотландии
Один из лучших на прошлой неделе
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Хиберниана" Николай Кухаревич попал в символическую сборную 5-го тура шотландской Премьер-лиги по версии WhoScored.
Выступление Кухаревича авторитетный портал оценило в 7,81 балла.
Напомним, 14 сентября Кухаревич забил за "Хиберниан" в ворота "Сент-Джонстона" (2:0). Для Николая этот гол стал вторым в сезоне.
Отметим, что Кухаревич выступает за шотландский клуб на правах аренды из "Суонси".
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Источник:WhoScored
Опубликовал: Александр Бураков
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