Хартс уволил с должности главного тренера Нейсмита после восьми поражений подряд

Руководство "Хартса" уволило главного тренера Стивена Нейсмита после восьми поражений подряд. 38-летний бывший форвард "Эвертона" впервые возглавил команду в апреле 2023 года, сначала на правах временно исполняющего обязанности, и привел эдинбургский клуб к третьему месту в шотландской Премьер-лиге в прошлом сезоне.

В августе Нейсмит и "Хартс" согласовали новый контракт до 2026 года. Впрочем, шотландский клуб на данный момент занимает последнее место в лиге, набрав лишь одно очко в шести стартовых матчах. Кроме того, они были выбиты из Кубка Лиги "Фолкерком" и вылетели в Лигу конференции после того, как проиграли оба матча плей-офф Лиги Европы "Виктории Пльзень".

Отметим, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначили менеджера "Хартс Б" Лиама Фокса.