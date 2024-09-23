Хартс уволил с должности главного тренера Нейсмита после восьми поражений подряд
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Хартса" уволило главного тренера Стивена Нейсмита после восьми поражений подряд. 38-летний бывший форвард "Эвертона" впервые возглавил команду в апреле 2023 года, сначала на правах временно исполняющего обязанности, и привел эдинбургский клуб к третьему месту в шотландской Премьер-лиге в прошлом сезоне.
В августе Нейсмит и "Хартс" согласовали новый контракт до 2026 года. Впрочем, шотландский клуб на данный момент занимает последнее место в лиге, набрав лишь одно очко в шести стартовых матчах. Кроме того, они были выбиты из Кубка Лиги "Фолкерком" и вылетели в Лигу конференции после того, как проиграли оба матча плей-офф Лиги Европы "Виктории Пльзень".
Отметим, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначили менеджера "Хартс Б" Лиама Фокса.
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