Первый номер сборной Дании продлил контракт с Селтиком
Продолжение сотрудничества
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Селтика" объявила о продлении контракта с Каспером Шмейхелем. Срок соглашения между сторонами рассчитан до 2026 года.
За шотландский клуб 38-летний голкипер выступает с лета 2024 года. За это время датчанин принял участие в 34 матчах во всех турнирах.
Наиболее Шмейхель известен выступлениями за "Лестер" с 2011 по 2022 годы.
Сегодня, 22 января, "Селтик" дома сыграет с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. Начало - в 22:00 по Киеву.
HE’S A KEEPER! ????— Celtic Football Club (@CelticFC) January 22, 2025
Contract extended - Kasper’s a Celt until summer 2026????#Kasper2026????
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