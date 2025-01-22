  1. UA-Футбол ⚽
  2. Шотландия
  3. Первый номер сборной Дании продлил контракт с Селтиком
В тренде

Первый номер сборной Дании продлил контракт с Селтиком

Шотландия

Продолжение сотрудничества

Первый номер сборной Дании продлил контракт с Селтиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Селтика" объявила о продлении контракта с Каспером Шмейхелем. Срок соглашения между сторонами рассчитан до 2026 года.

За шотландский клуб 38-летний голкипер выступает с лета 2024 года. За это время датчанин принял участие в 34 матчах во всех турнирах.

Наиболее Шмейхель известен выступлениями за "Лестер" с 2011 по 2022 годы.

Сегодня, 22 января, "Селтик" дома сыграет с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. Начало - в 22:00 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Украинец отметился результативным действием в матче против шотландского гранда
yellow-arrow
Минус конкурент для Зинченко? Латераль Арсенала может вернуться на родину
yellow-arrow
Чемпион Бундеслиги интересуется игроком Селтика
Селтик (Глазго) контракт Каспер Шмейхель
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости