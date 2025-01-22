Первый номер сборной Дании продлил контракт с Селтиком

Пресс-служба "Селтика" объявила о продлении контракта с Каспером Шмейхелем. Срок соглашения между сторонами рассчитан до 2026 года.

За шотландский клуб 38-летний голкипер выступает с лета 2024 года. За это время датчанин принял участие в 34 матчах во всех турнирах.

Наиболее Шмейхель известен выступлениями за "Лестер" с 2011 по 2022 годы.

Сегодня, 22 января, "Селтик" дома сыграет с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. Начало - в 22:00 по Киеву.