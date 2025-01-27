Селтик снова подписал контракт с португальским вингером
Официально
Celtic Football Club
"Селтик" объявил о возвращении в команду португальского левого вингера Жоты.
25-летний футболист присоединился к шотландскому клубу из "Ренна" за 10 млн евро.
Игрок подписал контракт с "Селтиком", который рассчитан до лета 2030 года.
✨✍️ #JotaAnnounced! #CelticFC is delighted to announce the signing of Jota from Stade Rennais FC - subject to international clearance ✍— Celtic Football Club (@CelticFC) January 27, 2025
Welcome home, Jota! ????????????#Jota2030 | CelticFC????
Жота уже хорошо знаком болельщикам "Селтика", ведь он выступал за команду в течение двух лет (2021-2023). За это время португалец сыграл 83 матча.
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