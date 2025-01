Селтик снова подписал контракт с португальским вингером

"Селтик" объявил о возвращении в команду португальского левого вингера Жоты.

25-летний футболист присоединился к шотландскому клубу из "Ренна" за 10 млн евро.

Игрок подписал контракт с "Селтиком", который рассчитан до лета 2030 года.

✨✍️ #JotaAnnounced! #CelticFC is delighted to announce the signing of Jota from Stade Rennais FC - subject to international clearance ✍



Welcome home, Jota! ????????????#Jota2030 | CelticFC????