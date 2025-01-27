  1. UA-Футбол ⚽
  2. Шотландия
  3. Селтик снова подписал контракт с португальским вингером
В тренде

Селтик снова подписал контракт с португальским вингером

Шотландия

Официально

Селтик снова подписал контракт с португальским вингером

Celtic Football Club

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Селтик" объявил о возвращении в команду португальского левого вингера Жоты.

25-летний футболист присоединился к шотландскому клубу из "Ренна" за 10 млн евро.

Игрок подписал контракт с "Селтиком", который рассчитан до лета 2030 года.

Жота уже хорошо знаком болельщикам "Селтика", ведь он выступал за команду в течение двух лет (2021-2023). За это время португалец сыграл 83 матча.

Читайте такжеШахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
По теме
yellow-arrow
Первый номер сборной Дании продлил контракт с Селтиком
yellow-arrow
Украинец отметился результативным действием в матче против шотландского гранда
yellow-arrow
Минус конкурент для Зинченко? Латераль Арсенала может вернуться на родину
Ренн Селтик (Глазго)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости