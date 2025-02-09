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Рейнджерс установил исторический антирекорд, вылетев в драматическом матче с Кубка Шотландии

Шотландия

Развязка была безумной

Рейнджерс установил исторический антирекорд, вылетев в драматическом матче с Кубка Шотландии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче Кубка Шотландии представитель местной Премьер-лиги "Рейнджерс" дома проиграл середняку ​​Чемпионшипу "Квинс Парк" со счетом 0:1.

Как сообщает Opta, это дебютное домашнее поражение в истории "львов" в Кубке команде с низшего дивизиона. В целом впервые с 1967 года "Рейнджерс" уступил представителю не Премьер-лиги в Кубке Шотландии. В последний раз это был гостевой проигрыш "Бервик" в январе 1967 года.

Матч имел безумную развязку. "Квинс Парк" на 69 минуте забил своим единственным ударом в створ ворот за весь поединок. "Рейнджерс" на 90+7 минуте имел шанс выровнять паритет, однако Джеймс Тавернье не реализовал пенальти.

Отметим, что сейчас "львы" находятся на втором месте в Премьер-лиге на расстоянии 13 очков от первого "Селтика".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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