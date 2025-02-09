Рейнджерс установил исторический антирекорд, вылетев в драматическом матче с Кубка Шотландии

В матче Кубка Шотландии представитель местной Премьер-лиги "Рейнджерс" дома проиграл середняку ​​Чемпионшипу "Квинс Парк" со счетом 0:1.

Как сообщает Opta, это дебютное домашнее поражение в истории "львов" в Кубке команде с низшего дивизиона. В целом впервые с 1967 года "Рейнджерс" уступил представителю не Премьер-лиги в Кубке Шотландии. В последний раз это был гостевой проигрыш "Бервик" в январе 1967 года.

1 - Rangers have lost a home Scottish Cup match against a side from a lower division for the first time in their history, while their 1-0 defeat to Queen's Park today was the first time overall since a 1-0 loss away at Berwick Rangers in January 1967. Shock. pic.twitter.com/dhj7aF6hhp — OptaJoe (@OptaJoe) February 9, 2025

Матч имел безумную развязку. "Квинс Парк" на 69 минуте забил своим единственным ударом в створ ворот за весь поединок. "Рейнджерс" на 90+7 минуте имел шанс выровнять паритет, однако Джеймс Тавернье не реализовал пенальти.

Отметим, что сейчас "львы" находятся на втором месте в Премьер-лиге на расстоянии 13 очков от первого "Селтика".