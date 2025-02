Рейнджерс установил исторический антирекорд, вылетев в драматическом матче с Кубка Шотландии

В матче Кубка Шотландии представитель местной Премьер-лиги "Рейнджерс" дома проиграл середняку ​​Чемпионшипу "Квинс Парк" со счетом 0:1.

Как сообщает Opta, это дебютное домашнее поражение в истории "львов" в Кубке команде с низшего дивизиона. В целом впервые с 1967 года "Рейнджерс" уступил представителю не Премьер-лиги в Кубке Шотландии. В последний раз это был гостевой проигрыш "Бервик" в январе 1967 года.

1 - Rangers have lost a home Scottish Cup match against a side from a lower division for the first time in their history, while their 1-0 defeat to Queen's Park today was the first time overall since a 1-0 loss away at Berwick Rangers in January 1967. Shock. pic.twitter.com/dhj7aF6hhp