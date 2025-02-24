Вице-чемпион Шотландии уволил главного тренера
Руководство не устраивают результаты
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рейнджерс" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Филиппом Клеманом.
"Клуб хотел бы выразить свою искреннюю благодарность Филиппу за его упорный труд и преданность делу во время его работы. Дальнейшие новости от клуба последуют в свое время", - говорится в сообщении пресс-службы "светло-синих".
Клеман возглавлял "Рейнджерс" с октября 2023 года. В прошлом сезоне бельгийский специалист завоевал с клубом Кубок лиги и стал вице-чемпионом Шотландии.
В текущей кампании "Рейнджерс" отстает на 13 очков от лидера шотландского чемпионата "Селтика".
Ранее Клеман работал в "Брюгге", "Генке" и "Монако".
Rangers Football Club can confirm it has tonight parted company with men’s first-team manager, Philippe Clement.— Rangers Football Club (@RangersFC) February 23, 2025
The club would like to put on record their sincere thanks to Philippe for his hard work and dedication during his spell in charge.
A further update from the club… pic.twitter.com/OsllXO31Ln
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