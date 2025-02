Вице-чемпион Шотландии уволил главного тренера

"Рейнджерс" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Филиппом Клеманом.

Клеман возглавлял "Рейнджерс" с октября 2023 года. В прошлом сезоне бельгийский специалист завоевал с клубом Кубок лиги и стал вице-чемпионом Шотландии.

В текущей кампании "Рейнджерс" отстает на 13 очков от лидера шотландского чемпионата "Селтика".

Ранее Клеман работал в "Брюгге", "Генке" и "Монако".

Rangers Football Club can confirm it has tonight parted company with men’s first-team manager, Philippe Clement.



The club would like to put on record their sincere thanks to Philippe for his hard work and dedication during his spell in charge.



A further update from the club… pic.twitter.com/OsllXO31Ln