Вице-чемпион Шотландии уволил главного тренера

"Рейнджерс" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Филиппом Клеманом.

"Клуб хотел бы выразить свою искреннюю благодарность Филиппу за его упорный труд и преданность делу во время его работы. Дальнейшие новости от клуба последуют в свое время", - говорится в сообщении пресс-службы "светло-синих".

Клеман возглавлял "Рейнджерс" с октября 2023 года. В прошлом сезоне бельгийский специалист завоевал с клубом Кубок лиги и стал вице-чемпионом Шотландии.

В текущей кампании "Рейнджерс" отстает на 13 очков от лидера шотландского чемпионата "Селтика".

Ранее Клеман работал в "Брюгге", "Генке" и "Монако".