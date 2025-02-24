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Бывший капитан Рейнджерс возглавил команду до конца текущего сезона

Шотландия

Клуб опубликовал официальное заявление

Бывший капитан Рейнджерс возглавил команду до конца текущего сезона

Фото: SNS/автор невідомий

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Член Зала славы и бывший капитан "Рейнджерс" Барри Фергюсон возглавил команду до конца сезона 2024/25. Об этом сообщила пресс-служба "светло-синих".

Фергюсон - воспитанник и легенда "Рейнджерс". В составе клуба он провел 409 матчей, забив 57 голов и отдав 29 ассистов.

После завершения карьеры в 2015 году Фергюсон возглавлял "Клайд", "Келти Хартс" и "Аллоа Атлетик". С февраля 2022 года Фергюсон оставался без работы.

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Источник:
rangers
Опубликовал: Екатерина Власова
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