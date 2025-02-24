Бывший капитан Рейнджерс возглавил команду до конца текущего сезона

Член Зала славы и бывший капитан "Рейнджерс" Барри Фергюсон возглавил команду до конца сезона 2024/25. Об этом сообщила пресс-служба "светло-синих".

Фергюсон - воспитанник и легенда "Рейнджерс". В составе клуба он провел 409 матчей, забив 57 голов и отдав 29 ассистов.

После завершения карьеры в 2015 году Фергюсон возглавлял "Клайд", "Келти Хартс" и "Аллоа Атлетик". С февраля 2022 года Фергюсон оставался без работы.