Бывший капитан Рейнджерс возглавил команду до конца текущего сезона
Клуб опубликовал официальное заявление
Фото: SNS/автор невідомий
Член Зала славы и бывший капитан "Рейнджерс" Барри Фергюсон возглавил команду до конца сезона 2024/25. Об этом сообщила пресс-служба "светло-синих".
Фергюсон - воспитанник и легенда "Рейнджерс". В составе клуба он провел 409 матчей, забив 57 голов и отдав 29 ассистов.
После завершения карьеры в 2015 году Фергюсон возглавлял "Клайд", "Келти Хартс" и "Аллоа Атлетик". С февраля 2022 года Фергюсон оставался без работы.
Club Statement | Managerial Team Appointed— Rangers Football Club (@RangersFC) February 24, 2025
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Источник:rangers
Опубликовал: Екатерина Власова
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