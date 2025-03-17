Шотландский триллер. Рейнджерс впервые с 2021 года обыграл Селтик

"Рейнджерс" оказался сильнее "Селтика" в выездном матче 30-го тура чемпионата Шотландии.

Забив сопернику два безответных гола в первом тайме, "светло-синие" упустили преимущество во второй половине встречи, но на 88-й минуте забили победный гол благодаря усилиям Хамза Игамане.

Стоит отметить, что это первая победа "Рейнджерс" над "Селтиком" с августа 2021 года.

Впрочем, в турнирной таблице "кельты" лидируют с перевесом в 13 очков.

Премьер-лига Шотландии. 30-й тур.

Глазго. "Селтик Парк".

"Селтик" – "Рейнджерс" – 2:3

Голы: Маэда, 49, Хатате, 74, – Николя, 4, Диоманде, 37, Хамза, 88