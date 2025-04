Рейнджерс объявил о назначении нового спортивного директора

"Рейнджерс" объявил о назначении Кевина Телуэлла на должность спортивного директора. 51-летний специалист присоединится к команде после завершения своего контракта с "Эвертоном".

На новой должности Телуэлл возьмет на себя полную ответственность за все футбольные направления клуба, включая мужскую, женскую и молодежную академии.

We are delighted to announce the appointment of Kevin Thelwell as Sporting Director.



Thelwell will join the club from Everton following the expiry of his contract with the Toffees.



