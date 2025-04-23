Рейнджерс объявил о назначении нового спортивного директора

"Рейнджерс" объявил о назначении Кевина Телуэлла на должность спортивного директора. 51-летний специалист присоединится к команде после завершения своего контракта с "Эвертоном".

На новой должности Телуэлл возьмет на себя полную ответственность за все футбольные направления клуба, включая мужскую, женскую и молодежную академии.

"Я знаю, как много "Рейнджерс" значит для многих людей, и это большая ответственность и мотивация. Клуб должен побеждать. Это основная цель. Уже заложен прочный фундамент, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества с командами мужской, женской и академической программ, чтобы построить что-то, что будет стабильно приносить результаты", - сказал Кевин.