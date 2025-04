Снова они? Определился чемпион сезона в Шотландской Премьер-лиге

В матче 34-го тура Шотландской Премьер-лиги определился досрочный победитель сезона.

Решающим матчем стало противостояние "Данди Юнайтед" и "Селтика". Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу гостей – то есть “кельтов”.

Таким образом подопечные Роджерса стали недостижимы для второго "Рейнджерса". За четыре тура до финиша отрыв составляет 18 очков, хотя и у “львов” есть еще матч в запасе.

В четвертый раз подряд "Селтик" победил в чемпионате Шотландии. А за последние 14 лет сделал это 13 раз. Только в сезоне 2020/2021 трофей завоевал "Рейнджерс".

???? CHAMPIONS AGAIN!



Celtic are crowned Champions of Scotland for the fourth season in a row!



Huge congratulations to Brendan Rodgers and the Bhoys ????#FOURItsAGrandOldTeam | #CelticFC???????? pic.twitter.com/bDnQH2baov