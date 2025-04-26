Снова они? Определился чемпион сезона в Шотландской Премьер-лиге
Четвертый раз подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 34-го тура Шотландской Премьер-лиги определился досрочный победитель сезона.
Решающим матчем стало противостояние "Данди Юнайтед" и "Селтика". Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу гостей – то есть “кельтов”.
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Таким образом подопечные Роджерса стали недостижимы для второго "Рейнджерса". За четыре тура до финиша отрыв составляет 18 очков, хотя и у “львов” есть еще матч в запасе.
В четвертый раз подряд "Селтик" победил в чемпионате Шотландии. А за последние 14 лет сделал это 13 раз. Только в сезоне 2020/2021 трофей завоевал "Рейнджерс".
???? CHAMPIONS AGAIN!— Celtic Football Club (@CelticFC) April 26, 2025
Celtic are crowned Champions of Scotland for the fourth season in a row!
Huge congratulations to Brendan Rodgers and the Bhoys ????#FOURItsAGrandOldTeam | #CelticFC???????? pic.twitter.com/bDnQH2baov
Титул дает "кельтам" возможность стартовать в Лиге чемпионов с раунда плей-офф квалификации в Пути чемпионов следующего сезона. Добавим, что вторая команда – вероятнее всего это будет “Рейнджерс” – начнет со второго квалификационного раунда ЛЧ.
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