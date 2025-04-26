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Снова они? Определился чемпион сезона в Шотландской Премьер-лиге

Шотландия
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Четвертый раз подряд

Снова они? Определился чемпион сезона в Шотландской Премьер-лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 34-го тура Шотландской Премьер-лиги определился досрочный победитель сезона.

Решающим матчем стало противостояние "Данди Юнайтед" и "Селтика". Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу гостей – то есть “кельтов”.

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Таким образом подопечные Роджерса стали недостижимы для второго "Рейнджерса". За четыре тура до финиша отрыв составляет 18 очков, хотя и у “львов” есть еще матч в запасе.

В четвертый раз подряд "Селтик" победил в чемпионате Шотландии. А за последние 14 лет сделал это 13 раз. Только в сезоне 2020/2021 трофей завоевал "Рейнджерс".

Титул дает "кельтам" возможность стартовать в Лиге чемпионов с раунда плей-офф квалификации в Пути чемпионов следующего сезона. Добавим, что вторая команда – вероятнее всего это будет “Рейнджерс” – начнет со второго квалификационного раунда ЛЧ.

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