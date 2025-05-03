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Вингер Селтика выбыл до девяти месяцев из-за травмы колена

Шотландия

Впереди долгая реабилитация

Вингер Селтика выбыл до девяти месяцев из-за травмы колена

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальский вингер "Селтика" Жота получил повреждение крестообразных связок, что надолго выведет его из игры.

Тренер команды Брендан Роджерс подтвердил, что он выбыл на срок от шести до девяти месяцев. 26-летний игрок получил серьезную травму колена во время выездной игры, где его команда победила "Данди Юнайтед" со счетом 5:0 в минувшие выходные.

Его сняли с игры в первом тайме на "Таннадис Парк", когда "Селтик" выиграл четвертый подряд титул чемпиона Шотландии. Игрок покинул стадион на костылях.

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Жота вернулся в "Селтик" из "Ренна" в январе за 8 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор он забил 5 голов в 16 матчах.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Денис Снигур
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