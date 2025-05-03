Вингер Селтика выбыл до девяти месяцев из-за травмы колена
Впереди долгая реабилитация
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский вингер "Селтика" Жота получил повреждение крестообразных связок, что надолго выведет его из игры.
Тренер команды Брендан Роджерс подтвердил, что он выбыл на срок от шести до девяти месяцев. 26-летний игрок получил серьезную травму колена во время выездной игры, где его команда победила "Данди Юнайтед" со счетом 5:0 в минувшие выходные.
Его сняли с игры в первом тайме на "Таннадис Парк", когда "Селтик" выиграл четвертый подряд титул чемпиона Шотландии. Игрок покинул стадион на костылях.
Жота вернулся в "Селтик" из "Ренна" в январе за 8 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор он забил 5 голов в 16 матчах.
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