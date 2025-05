Команда Кухаревича играет важный матч против Рейнджерса. Известно выйдит ли украинец

Сегодня в 14:30 команда украинского нападающего Николая Кухаревича "Хиберниан" сыграет с "Рейнджерсом" из Глазго. Кухаревич в последних матчах начал забивать за коллектив, в котором он находится в аренде с английского "Суонси".

Однако этот матч наш соотечественник начнет со скамейки запасных.

Our final ???????? of the season!



Presented by @sbk ???? pic.twitter.com/PhlsmT9Xdi