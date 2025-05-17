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Команда Кухаревича играет важный матч против Рейнджерса. Известно выйдит ли украинец

Шотландия

Украшение субботы в Шотландии

Команда Кухаревича играет важный матч против Рейнджерса. Известно выйдит ли украинец

Фото: hibernianfootballclub

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Сегодня в 14:30 команда украинского нападающего Николая Кухаревича "Хиберниан" сыграет с "Рейнджерсом" из Глазго. Кухаревич в последних матчах начал забивать за коллектив, в котором он находится в аренде с английского "Суонси".

Однако этот матч наш соотечественник начнет со скамейки запасных.

Также матч интересен тем, что третья команда, которой является "Хиберниан", принимает идущий на втором месте коллектив. И хотя шансов догнать конкурентов нет, борьба одних из лидеров чемпионата не может оставаться в стороне.

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В этом сезоне Николай Кухаревич провел 28 игр во всех турнирах, забив 7 голов

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Рейнджерс (Глазго) Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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Источник:
Hibernian
Опубликовал: Денис Снигур
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