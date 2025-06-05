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Рейнджерс объявил имя нового наставника команды

Шотландия
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Еще одна попытка после провала в АПЛ

Рейнджерс объявил имя нового наставника команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Рассел Мартин назначен на должность главного тренера "Рейнджерса".

Контракт шотландского клуба и 39-летнего специалиста рассчитан на три года.

Последним местом работы Мартина был "Саутгемптон". Стороны прекратили сотрудничество в декабре 2024 года после неудовлетворительных результатов в АПЛ (одна победа в 16 матчах).

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До прихода в "Саутгемптон" Расселл возглавлял "МК Донс" и "Суонси".

Сезон 2024/25 чемпионата Шотландии "Рейнджерс" закончил на втором месте в таблице с отставанием от "Селтика" в 17 очков.

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Рейнджерс (Глазго) Чемпионат Шотландии тренер Расселл Мартин
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