Рейнджерс объявил имя нового наставника команды
Еще одна попытка после провала в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Рассел Мартин назначен на должность главного тренера "Рейнджерса".
Контракт шотландского клуба и 39-летнего специалиста рассчитан на три года.
Последним местом работы Мартина был "Саутгемптон". Стороны прекратили сотрудничество в декабре 2024 года после неудовлетворительных результатов в АПЛ (одна победа в 16 матчах).
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До прихода в "Саутгемптон" Расселл возглавлял "МК Донс" и "Суонси".
Сезон 2024/25 чемпионата Шотландии "Рейнджерс" закончил на втором месте в таблице с отставанием от "Селтика" в 17 очков.
✍️ Our new Head Coach, Russell Martin. pic.twitter.com/rgL9Qx0UOX— Rangers Football Club (@RangersFC) June 5, 2025
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