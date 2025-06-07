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Опытного английского защитника зовут в Шотландию

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Опытного английского защитника зовут в Шотландию

Фото: evertonfc.com

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Новый тренер шотландского "Рейнджерса" Рассел Мартин рассматривает возможность приобретения защитника "Лестер Сити" Конора Коуди.

Игрок, имеющий большой опыт выступлений в Английской Премьер-лиге, смог бы помочь команде Мартина вернуть себе первенство в чемпионате Шотландии.

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Цена опытного английского центрбека превышает 2 миллиона евро.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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