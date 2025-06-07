Опытного английского защитника зовут в Шотландию
"Миграция" британскими островами
Фото: evertonfc.com
Новый тренер шотландского "Рейнджерса" Рассел Мартин рассматривает возможность приобретения защитника "Лестер Сити" Конора Коуди.
Игрок, имеющий большой опыт выступлений в Английской Премьер-лиге, смог бы помочь команде Мартина вернуть себе первенство в чемпионате Шотландии.
Цена опытного английского центрбека превышает 2 миллиона евро.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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