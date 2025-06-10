Вернулся домой. Чемпион Шотландии усилился левым защитником Арсенала

Чемпион Шотландии усилился левым защитником "Арсенала".

"Селтик" объявил об возвращении Кирана Тирни. Контракт с игроком подписан до 2030 года.

Тирни прокомментировал событие.

"Все знали об этом уже несколько месяцев, и просто находиться здесь, снова надев кепку с логотипом "Селтика", просто потрясающе

Буду стараться изо всех сил, я сделаю всё возможное для клуба, и это всё, что я могу сделать.

Я просто хочу, чтобы "Селтик" был как можно успешнее, сохранил своё место на вершине и продолжал выигрывать трофеи и радовать болельщиков", — сказал футболист.