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Вернулся домой. Чемпион Шотландии усилился левым защитником Арсенала

Шотландия

Долгожданный момент

Вернулся домой. Чемпион Шотландии усилился левым защитником Арсенала

Фото - Celtic

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Чемпион Шотландии усилился левым защитником "Арсенала".

"Селтик" объявил об возвращении Кирана Тирни. Контракт с игроком подписан до 2030 года.

Тирни прокомментировал событие.

"Все знали об этом уже несколько месяцев, и просто находиться здесь, снова надев кепку с логотипом "Селтика", просто потрясающе

Буду стараться изо всех сил, я сделаю всё возможное для клуба, и это всё, что я могу сделать.

Я просто хочу, чтобы "Селтик" был как можно успешнее, сохранил своё место на вершине и продолжал выигрывать трофеи и радовать болельщиков", — сказал футболист.

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Тирни дебютировал в шотландском клубе в апреле 2015 года и провёл 170 матчей перед переходом в "Арсенал" в 2019 году.

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Источник:
Celtic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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