Вернулся домой. Чемпион Шотландии усилился левым защитником Арсенала
Долгожданный момент
Фото - Celtic
Чемпион Шотландии усилился левым защитником "Арсенала".
"Селтик" объявил об возвращении Кирана Тирни. Контракт с игроком подписан до 2030 года.
Тирни прокомментировал событие.
"Все знали об этом уже несколько месяцев, и просто находиться здесь, снова надев кепку с логотипом "Селтика", просто потрясающе
Буду стараться изо всех сил, я сделаю всё возможное для клуба, и это всё, что я могу сделать.
Я просто хочу, чтобы "Селтик" был как можно успешнее, сохранил своё место на вершине и продолжал выигрывать трофеи и радовать болельщиков", — сказал футболист.
He’s home.— Celtic Football Club (@CelticFC) June 10, 2025
#bacKToparadise | #CelticFC????
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Тирни дебютировал в шотландском клубе в апреле 2015 года и провёл 170 матчей перед переходом в "Арсенал" в 2019 году.
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