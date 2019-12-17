Мирча Луческу может возглавить бразильский Сантос
Мечта, а не работа
Экс-тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу получил предложение возглавить бразильский "Сантос". Об этом сообщает румынский журналист Эмануэль Роша.
Сам Луческу подтвердил данную новость. Более того, у него "на руках" есть и другие варианты.
"Это правда, у меня есть предложение от "Сантоса". Я еще точно ничего не решил и приму решение после Нового года. У меня есть несколько других интересных вариантов", - заявил Луческу.
Ранее Луческу связывали с московским "Динамо".
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Комментарии (3)
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artas@ (Львів)
17.12.2019 в 21:50
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agnessy (Черноморск)
17.12.2019 в 20:08
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Tom Valentine (Bolintci)
17.12.2019 в 20:29
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