Мирча Луческу может возглавить бразильский Сантос

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу получил предложение возглавить бразильский "Сантос". Об этом сообщает румынский журналист Эмануэль Роша.

Сам Луческу подтвердил данную новость. Более того, у него "на руках" есть и другие варианты.

"Это правда, у меня есть предложение от "Сантоса". Я еще точно ничего не решил и приму решение после Нового года. У меня есть несколько других интересных вариантов", - заявил Луческу.

Ранее Луческу связывали с московским "Динамо".